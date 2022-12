Advent, Advent: Gaming Day before Christmas von Yves Jeanrenaud

Der einzigartige Mega-Hit Stray wurde von BlueTwelve Studio speziell f├╝r PS5 entwickelt und ist heute als Preis im Wert von 39,99 Euro bzw. 42.- SFr. im T├╝rchen ein mal zu gewinnen. Das Spiel hat eine Altersempfehlung nach USK ab 12 Jahren und PEGI 10. Angebot Stray – [PlayStation 5] Miracoulous: Rise of the Sphinx f├╝r PS4, PS5 und Nintendo Switch Die Stadt Paris braucht einen Helden. Besser noch: eine Heldin! Wieder einmal ist die Stadt der Lichter in Schwierigkeiten, denn sie steht einer neuen Bedrohung gegen├╝ber – Das bedrohlichste Sentimonster, das je erschaffen wurde, ist dabei, die Kontrolle zu ├╝bernehmen. Schl├╝pfe in die Rolle der weltweit bekannten Superheldinnen Ladybug und Cat Noir und decke den teuflischen Plan des B├Âsewichts Hawk Moth auf – und mache ihn zunichte. Tauche ein in die magische Welt von Miraculous und verbessere deine Superkr├Ąfte, w├Ąhrend du dich auf deine bisher gr├Âsste Reise begibst.

Zorro The Chronicles f├╝r Nintendo Switch. Bild: Game Mill Entertainment

In Miraculous: Rise of the Shinx von GameMill, dass erst Ende Oktober f├╝r alle Plattformen erschienen, ist eng an der Fernsehserie des Disney Channels angelegt. In dem epischen Abenteuer, das eine Altersempfehlung von der USK ab 6 Jahren (PEGI 7) bekommen hat, taucht ihr ein in eine originelle Geschichte und ├╝bernehmt die Kontrolle ├╝ber die Ladybug und Cat Noir, um Paris zu retten.

Egal ob alleine oder im lokalen Koop-Modus k├Ânnen gemeinsam Schurken bek├Ąmpft und Akumas vernichtet werden.

Zorro: The Chronicles f├╝r Nintendo Switch. Bild: BigBen Ineractive

Zorro The Chronicles ist ein spannendes und humorvolles Actionspiel mit Kampf- und Erkundungsszenarien, das von der Fernsehserie inspiriert wurde. Das epische Abenteuer l├Ąsst dich in die Welt der erfolgreichen und farbenfrohen Animationsserie Zorro ÔÇô Aufbruch einer Legende eintauchen. Besch├╝tze verletzliche und unschuldige Menschen vor dem b├Âsartigen General und seiner Armee. Stelle im spanischen Kalifornien des 19. Jahrhunderts die Gerechtigkeit wieder her. Nat├╝rlich kann man die F├Ąhigkeiten der Spielcharaktere verbessern, indem neue Moves freigeschaltet werden.

Video: Nacon Egal, ob man Gegner mit Degenk├╝nsten aus dem Gleichgewicht bringt, sie mit einem Peitschen- oder Degenhieb entwaffnet oder spektakul├Ąre Moves und Tricks ausf├╝hrt. Mit beeindruckenden akrobatischen F├Ąhigkeiten und Reflexen weicht man Angriffen aus und hinterl├Ąsst seine Spuren in der Geschichte, die sich ├╝ber 18 Level erstreckt. Dabei ist es immer wieder erforderlich, die Vorgehensweise der Situation und den Gegnern anzupassen. Manchmal kann man die Gegner mit List und T├╝cke ├╝berraschen, anderenorts ist es angebracht, um sie herumzuschleichen und die Umgebung zu erkunden oder es direkt in actionreichen Degenk├Ąmpfen mit ihnen aufzunehmen. In Zorro: The Chronicles begegnen wir einer Vielzahl prominenter Charaktere aus der Animationsserie Zorro ÔÇô Aufbruch einer Legende. Einige von ihnen werden sich uns in den Weg stellen und furchterregende Feinde sein, w├Ąhrend andere auch im Kampf f├╝r Gerechtigkeit helfen k├Ânnen. BigBen Zorro The Chronicles SWI VF Auch Zorro: The Chronicles verlosen die Elfen heute ein mal f├╝r die Nintendo Switch. Das Spiel hat eine Altersfreigabe von PEGI ab 7 Jahren erhalten, (USK ab 6) und kostet im Nintendo eStore 39,99 Euro bzw. 52.- SFr. als Download. Heute verlosen wir das Spiel von Nacon in der physischen Box-Version. Nacon Fuchs Stabiles Reiseetui f├╝r die Nintendo Switch Damit ihr eure Nintendo Switch stilvoll und sicher sch├╝tzen k├Ânnt, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Cases und H├╝llen. Besonders ist hier das stabile Reiseetui von Nacon mit dem Motiv eines Fuchses.

Stabiles Reiseetui Fuchs. Bild: Nacon

Das Case wurde entwickelt f├╝r eine Nintendo Switch, ein Nintendo Switch OLED-Modell oder eine Nintendo Switch Lite mit Joy-Con. Das stabile Reisetui von Nacon mit dem h├Ąrzigen 3D-Fuchs und den liebevollen Details im Hintergrund sieht nicht nur gut aus. Die Hartschale sch├╝tzt die Konsole vor und in das Innenfach passen auch noch Ladekabel und Spiele. So kann man die Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite oder dein Nintendo Switch OLED-Modell ├╝berallhin hin mitnehmen. Das Etui ist aus EVA-Schaum, so genanntes Ethylenvinylacetat, und besonders stabiles Nylon 600 hergestellt, welche die Konsole vor allen Besch├Ądigungen sch├╝tzen und verf├╝gt ├╝ber ein Innenfach f├╝r Netzteil, Kabel und bis zu vier Spielesoftwarekarten. Das Nacon Reiseetui Fuchs ist 260 x 125 x 40 mm gross und heute als Preis mit einem Wert von von 14,90 Euro bzw. SFr. im T├╝rchen zu gewinnen. Jurassic World Evolution 2 Bundle f├╝r Microsoft Xbox Series One/X/S Seit Jurassic Park in den Kinos war, tr├Ąumen alle doch insgeheim von einem eigenen Dino-Themenpark, oder? Mit Jurassic World Evolution 2 wird dieser Traum wahr, wenn auch nur auf PC und NextGen-Konsolen. Das Spiel, das f├╝r Sony PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series One, X und S verf├╝gbar ist, bietet euch ein riesiges abenteuer um Jurassic Park Universium.

Jurassic World Evolution 2 f├╝r Xbox X/S. Bild. Frontier Developments

Jurassic World Evolution 2 bringt euch eine v├Âllig neue Handlung im Jurassic-Universum. Ihr erweckt atemberaubende, authentisch wirkende neue Saurier zum Leben, arbeitet mit bekannten Charakteren aus den Filmen zusammen und bauen mit umfangreicheren Management-Werkzeugen den Park unserer Tr├Ąume auf.

Video: Frontier Development Studios Jurassic World Evolution 2 ist der mit Spannung erwartete Nachfolger von Frontiers h├Âchst erfolgreichem Jurassic World Evolution und baut auf der Formel des bahnbrechenden und packenden Management-Simulationsspiel von 2018 auf. Der zweite Teil bietet eine fesselnde neue Kampagne mit Story-Fokus, unglaubliche neue Funktionen und erweckt atemberaubende, authentisch wirkende neue Saurier zum Leben. In Verbindung mit einem erweiterten Bausystem und mehr Gestaltungsm├Âglichkeiten entsteht so ein noch gr├Âsseres, besseres und authentischeres Jurassic-World-Spielerlebnis. Angebot Jurassic World Evolution 2 – [Xbox Series X] Jurassic World Evolution 2 bietet unglaubliche neue Features, erweiterte Bau- und Personalisierungsm├Âglichkeiten sowie beeindruckende neue pr├Ąhistorische Spezies, darunter auch Flug- und Meeressaurier, die unglaublich realit├Ątsnah zum Leben erweckt werden. In einer Datenbank kann man sich die vielf├Ąltigen pr├Ąhistorischen Spezies anseen, auf die man in Jurassic World Evolution 2 treffen kann. Neben der Microsoft Xbox One wird dank Smart Delivery Unterst├╝tzung auch die Xbox Series X mit dem Saurier-Parkspiel bedient. Daneben gibt es Jurassic World Evolution 2 ebenfalls f├╝r den PC via Steam und Epic Games Store sowie f├╝r Sony PS4 und PS5. Jurassic World Evolution 2 Preis: 17,99 ÔéČ Jurassic World Evolution 2 Preis: Kostenlos Damit auch ihr den Dinosaurier-Zoo eurer Tr├Ąume planen k├Ânnt, verlosen die Elfen heute eine Version f├╝r Microsoft Xbox One/X/S im Wert von 59,99 Euro bzw. SFr. im T├╝rchen. Gotham Knights Collector’s Edition f├╝r PS5 Das absolute Highlight im T├╝rchen vom dritten Advent jedoch ist die Gotham Knights Collector’s Edition f├╝r die Sony PlayStation 5. Neben dem Spiel f├╝r die PS5 rund um die Helden und Heldinnen von Gotahm City in der Deluxe Edition mit exklusiven InGame-Items und einer coolen Ledbook-Verpackung ist in der Collector’s Edition ein 16-seitiges Mediabook, ein Augmented Reality (AR) Pin, ein hochqualitatives Diorama mit vier Charakterstatuen, eine Karte der Stadt und ein Echtheitszertifikat sowie in der Erstauflage den “Batcycle -Skin DLC” enthalten.

Gotham Knights Collector’s Edition f├╝r PS5. Bild: Warner Bros. Entertainment

Gotham Knights f├╝r die Sony Playtation 5 spielt ihr die neue Garde von DC-Superhelden und Superheldinnen. Schl├╝pft in die Rolle von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin. Bildet ein Team im Online-Koop oder k├Ąmpft alleine in Gotham Knights. Jeder Charakter hat einzigartige F├Ąhigkeiten, Ausr├╝stung, Waffen und einen individualisierbaren Anzug zu bieten und machen das d├╝stere, actionreiche abenteuer um das Schicksal Gotham Citys noch spannender. Angebot Gotham Knights Collector’s Edition (PlayStation 5) Batman ist tot. Eine neue, weitreichende kriminelle Unterwelt hat sich in den Stra├čen von Gotham City ausgebreitet. Es liegt nun an der Batman-Familie – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin – Gotham zu besch├╝tzen und Hoffnung zu ihren Einwohnern, Disziplin zu ihren Polizisten und Furcht zu ihren Kriminellen zu bringen. L├Âse R├Ątsel, die die dunkelsten Kapitel der Geschichte der Stadt verbinden und besiege ber├╝chtigte Schurken in epischen Konfrontationen. Gotham Knights ist ein Open-World Action-Rollenspiel, das in der bis jetzt dynamischsten und interaktivsten Version von Gotham City stattfindet. Du kannst entweder allein oder mit einem anderen Helden zusammen die f├╝nf verschiedenen Stadtteile von Gotham patrouillieren und kriminelle Aktivit├Ąt beenden, wann immer du sie findest. Das Open-World Action-Rollenspiel kommt mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren (USK und PEGI), auf Englisch, Franz├Âsisch und Italienisch (Deutsch nur Untertitel) und in der Collector’s Edition mit einem Gegenwert von 399,99 Euro bzw. 299,95 SFr. daher. POP Beverage Love & Peace Tea Garden Mint Eistee Damit ihr bei dem ganzen Gaming-Material auch nicht dehydriert, haben die Elfen auch an euren Zucker- und Fl├╝ssigkeitshaushalt gedacht. Und weil die Schweiz Weltmeisterin im Eisteekonsum ist, muss es nat├╝rlich auch dieses leckeres Erfrischungsgetr├Ąnk sein! POP Beverage aus M├╝nchen kommt mit klarer Botschaft ÔÇô das ist Love & Peace Tea von POP Beverage. Mit seinem piecigen Logo erinnert er an das, was wirklich wichtig ist: Liebe und Frieden. Eistee-Begeisterte erhalten den neuen Softdrink in den Flavours "Pear" und "Garden Mint" in Convenience-Shops und Superm├Ąrkten. Tragefreundlich steckt er in kleinen 330ml-Dosen aus recyceltem Aluminium.

Love & Peace Tea Garden Mint. Bild: POP Beverage

Love & Peace Tea Garden Mint, 24er Pack (24 x 0.33 l) EINWEG Pop Beverage Love & Peace Tea Birne Wenn die Bl├Ątter fallen und die Sch├Ânheit der Natur sich ver├Ąndert, z├Ąhlen ausgedehnte Waldspazierg├Ąnge und Joggingrunden durch belebende K├╝hle zu beliebten Aktivit├Ąten. Entspannt stecken Frischluftfans die Nase in den Wind und l├╝ften t├╝chtig durch. Laufen macht durstig ÔÇô die handlichen, bruchfesten 330 ml Dosen aus wiederverwendetem Alu eignen sich gut als portable Durstl├Âscher und Accessoire. In knalligem Gelb und tiefem Gr├╝n gehalten, sind die Love & Peace Eistees als die harmonische Erfrischung und zeigen sich als buntes Gegenst├╝ck zur Umgebung und bringt Farbe in kurze Tage. Love & Peace Tea Birne, 24er Pack (24 x 0.33 l) EINWEG Love & Peace Tea verbreitet leichtes Prickeln und sanften Fruchtgeschmack auf der Zunge. Nur mit nat├╝rlichem S├╝ssungsmittel versehen und weniger s├╝ss, spricht er Geschmacksnerven aller Altersklassen an.

Love & Peace Tea Birne. Bild: POP Beverage

Heute verlosen wir darum je 24 Dosen im Wert von je 1,65 Euro bzw. SFr. von jeder Love & Peace Tea-Sorte Garden Mint mit der erfrischenden Geschmacksrichtung Minze und Pear mit aromatisch-fruchtigem Birnengeschmack.

Teilnahmem├Âglichkeiten und Gesamtwert Um einen der 30 Preise aus dem heutigen T├╝rchen zu gewinnen, die einen Gesamtwert von 783,51 Euro bzw. SFr. entsprechen, k├Ânnt ihr entweder einen Kommentar unter diesem Beitrag hinterlassen oder per Threema, Signal oder Telegram mitmachen. Viel Gl├╝ck!