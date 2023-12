Advent, Advent: Feliz Navidad wünscht PocketPC.ch!

Lesedauer: < 1 Minute

Doch nicht nur die PocketPC.ch-Elfen hatten viel zu tun. Alle die schönen Preise mussten ja auch verlost, verpackt, verschickt und zugestellt werden. Soweit hat das alles ganz gut geklappt, aber wir bitten um Verständnis, wenn jetzt noch Preise und auch Gewinnbenachrichtigungen nach den Weihnachtsfeiertagen eintreffen. Auch dieses Jahr geht nicht immer alles nach Plan. Weil auch die Paketdienste allenthalben von Amazon und Digitec Galaxus und vielen anderen Shops auch seit Monaten sehr in Beschlag genommen werden, sind leider wohl noch nicht alle Preise an ihre Bestimmungsorte gelangt. Die Post und DHL haben sich auch Auszeiten verdient, so wie unsere Elfen.

Gerade in diesen Zeit, wo alles teurer wird, komplizierter und gefühlt jeden Tag die nächste Schreckensnachricht über den Äther kommt. Wir hoffen, ihr und eure Lieben seid gesund und wohlauf und dass dies auch im kommenden Jahr 2024 so bleibt.

Die Elfen sind geschafft. Es ist Weihnachten, alle Türchen sind geöffnet und alle Preise sind verlost. Manche Benachrichtigung kommt noch hinterher, gerade weil dann doch die eine oder andere Threema ID zwischenzeitlich nicht mehr gültig ist. So oder so war es uns auch dieses Jahr wieder eine Freude, die vielen Preise zu verlosen und euch etwas zurück zu geben.

Natürlich waren die Adventselfen von PocketPC.ch nicht erst im Advent sehr fleissig. Die ganzen Preise organisieren sich nicht von alleine. Geplant und koordiniert werden musste das Ganze natürlich auch.

Wir machten nun schon seit elf Jahren den Adventskalender für euch, die ihr unsere News und Testberichte im Magazin lest. Und das, obwohl dies kaum Werbeeinahmen oder Reichweite, bedeutet. Aber ein, wenngleich auch meist nur vermutetes, Lächeln über die Texte und Titel der Adventselfen auf eure Gesichter und in eure Herzen zu zaubern sowie dieses Jahr stolze 71 mal, Menschen eine kleine oder vielleicht auch grosse Freude mit einem unserer Preise bereiten zu können, ist es PocketPC.ch jedes Jahr wert, die ganzen Mühen auf unsere Elfen zu laden.

Unsere PocketPC.ch-Adventselfen gehen, sobald das letzte Päkli verschickt ist, bald auch in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und freuen sich, das so viele dieses Jahr mit hoffentlich viel Spass und Freude am Adventskalender mitgemacht haben und wünschen allen Glücklichen viel Freude an den gewonnen Preisen.

PocketPC.ch wünscht euch allen fröhliche Feiertage, viel Ruhe, Freude und Entspannung zwischen den Jahren und vor allem – Frieden und Gesundheit!

Bleibt uns gewogen