Kein panisches Aufladen, keine ablenkenden Benachrichtigungen, kein WhatsApp, kein Threema, kein Internet. Nur jede Menge Akkulaufzeit, Freiheit von deinen sozialen Medien und das Original in Sachen Retro-Fotografie. Welcome to the flip side.

Das Nokia 2660 Flip Klapp-Featurephone ist in den Farben Lush Green, Rot, Schwarz, Pop Pink und Blau erhältlich. Zudem kann ist es mit einer separat erhältlichen Ladeschale kompatibel, sodass das Telefon an einem praktischen Ort aufbewahren und aufladen kann.

Das HONOR 90 ist mit einem 5000 mAh starken Akku ausgestattet, der eine Nutzung rund um die Uhr ermöglicht. Mit einer einzigen Akkuladung bietet das Smartphone bis zu 19.5 Stunden ununterbrochenes lokales Videostreaming. Bei niedrigem Akkuladestand kann man das Gerät mit 66W HONOR SuperCharge innerhalb von 15 Minuten wieder auf 45 Prozent aufladen und so die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren. Im schnellen und akkuschonenden HONOR 90 kommt der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition zum Einsatz, der im Vergleich zum Vorgängermodell über eine 20 Prozent bessere GPU und eine 30 Prozent bessere KI-Leistung verfügt. Die Innentemperatur wird durch eine um 147 Prozent vergrösserte Dampfkammer in Schach gehalten, die eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht, so dass das HONOR 90 selbst unter Last kühl bleibt.

Das HONOR 90 bietet damit ein angenehmes Display, das in den meisten Anwendungsfällen eine grossartige Leistung erbringt und besonders stark in puncto Farbe und Ablesbarkeit ist. Im High-End-Ranking von DOXMAKR belegte das Display mit einer Gesamtpunktzahl von 140 den ersten Platz.

Das HONOR 90 ist mit einem 6.7 Zoll grosse Quad Curved Floating Display ausgestattet, das eine hohe Auflösung von 2664×1200 Pixel, 100 Prozent DCI-P3-Farbraum und bis zu 1.07 Milliarden Farben unterstützt und so visuelle Inhalte in atemberaubenden Farben und lebendiger Klarheit zum Leben erweckt. Darüber hinaus unterstützt das HONOR 90 eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1600 Nits, was auch bei sehr hellem Licht eine verbesserte Ablesbarkeit des Displays ermöglicht.

Als Meisterin der digitalen Collage wurde die in Serbien lebende Künstlerin im Rahmen der “Share your Vibe“-Kampagne von HONOR eingeladen, die Kreativität, Authentizität und einen offenen Geist durch Kunst fördert.

Inspiriert von den Ursprüngen des Smartphones als Haute-Couture-Schmuckstück, entwarf Becha ein zartes, modernes Kunstwerk, das die Schachtel belebt. So ist die Pfauenfeder nicht nur etwas für’s Auge, sondern auch für den Tastsinn und spiegelt sich im Design der limitierten Edition des HONOR 90 x Becha in Pfauenblau wieder.

