Advent, Advent: Es ist für uns eine Zeit angekommen

Darum sorgen die Elfen lieber dafĂŒr, dass das WLAN-Signal stark, die Geschwindigkeit hoch und ĂŒberall verfĂŒgbar ist. Selbst im Stall, in der die Krippe mit dem Kinde stehen wird. Mit dem devolo WiFi 6 Repeater 3000 ist auch 4k Streaming an entlegenen Orten kein Problem mehr!

Nichts ist Ă€rgerlicher, als wenn das WLAN-Signal mitten im Stream abreisst. Trotz aktiver Mobilfunkverbindung kann das Übergeben des Datenstroms an die neue Verbindung einen Moment dauern und ob die Gegenseite damit klar kommt, dass der Transport plötzlich an eine andere IP-Adresse gehen soll, ist auch nicht immr sicher.

Der Wi-Fi-6-Standard entfesselt einen WLAN-Turbo dank innovativer Technologie, wie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Durch diese moderne Modulationstechnologie werden die Wi-Fi-Frequenzen Ă€usserst effizient genutzt, was pro Datenstrom eine deutlich erhöhte Bandbreite zur VerfĂŒgung stellt. Somit ist IEEE 802.11ax, bekannter als WiFi 6, wesentlich besser geeignet, um mehrere Verbindungen gleichzeitig zu handhaben. Dies ist von Vorteil fĂŒr Haushalte mit einer steigenden Anzahl an EndgerĂ€ten, da beispielsweise 4K-Streams oder Videotelefonate nicht mehr durch andere GerĂ€te, wie etwa Saugroboter oder Spielkonsolen, ausgebremst werden.

Der devolo WiFi 6 Repeater 3000 bringt topaktuelle Mesh-FunktionalitĂ€ten mit und ermöglicht so den Aufbau eines Funknetzwerks mit aufeinander abgestimmten WLAN-Zugangspunkten. Mesh-Netzwerke sorgen unter anderem mit Access Point- und Client Steering dafĂŒr, dass mobile GerĂ€te wie Smartphones oder Tablets automatisch mit dem stĂ€rksten Hotspot verbunden sind. So werden Ruckler und VerbindungsabbrĂŒche verhindert, die in herkömmlichen Netzwerken auftreten können, wenn sich Nutzer beispielsweise wĂ€hrend eines Telefonats durch den Wohnraum bewegen. Smarte WLAN-Funktionen wie Bandsteering, Airtime Fairness und Beamforming komplettieren das Featureset fĂŒr ein optimales Heimnetzwerk.

