Advent, Advent: Es ist ein Ros entsprungen

Der PI3 von B&W ist in den Farben Grau, Blau und Gold für 195 SFr. bzw. 199,99 Euro zu haben. Geliefert wird er mit praktischer Tasche, USB-C Ladekabel, Anleitung sowie Ohrstöpseln in S, M und L.

Die vier Kameras auf der Rückseite, einschliesslich der 20 MP Selfie-Kamera machen das Redmi Note 8 Pro zu einem wahren Kameramonster, das mit einem 4’500 mAh starken Akku aufwarten kann. Natürlich sind auch NFC, A-GPS, GLONASS, WLAN (im 2.4 GHz- und 5 GHz-Frequenzbereich) sowie Bluetooth und ein Fingerabdrucksensor mit Bord. Mehr zum Xiaomi Redmi Note 8 Pro lest ihr auch in unserem Testbericht .

Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro ist ein aussergewöhnliches Smartphone. Mit einem MediaTek Helio G90T OctaCore und 6 GB RAM sowie 128 GB (wahlweise auch mit nur 64 GB) interner Speicher (erweiterbar per microSD um bis zu weiteren 256 GB) ist für die Preisklasse unter 300 Euro bzw. SFr. üppig bestückt. Die GPU Einheit, eine Mali-G76 MC4 sorgt zudem dafür, dass auch graphisch anspruchsvollere Titel wie The Elder Scrolls: Blades flüsslig auf dem FullHD+ (2340 x 1080 Pixel) LC-Display im 19.5:9-Format laufen. Das IPS-Panel mit seinen ausladenden 6.53 Zoll und knapp 390 ppi macht einen wirklich guten Job und kann viele Bedenken gegen die überkommene LCD-Technologie in die Schranken weisen.

