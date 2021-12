Advent, Advent: Endlich Weihnachten!

Doch nicht nur die PocketPC.ch-Elfen hatten viel zu tun. Alle die schönen Preise mussten ja auch verlost, verpackt, verschickt und zugestellt werden. Manch ein Preise wurde persönlich überbracht. Soweit hat das alles ganz gut geklappt, aber wir bitten um Verständnis, wenn jetzt noch Preise und auch Gewinnbenachrichtigungen nach den Weihnachtsfeiertagen eintreffen. Manchmal geht es einfach nicht schneller, als es geht. Weil auch die Paketdienste von Amazon und Digitec Galaxus und vielen anderen auch seit Monaten sehr in Beschlag genommen werden, sind leider wohl noch nicht alle Preise an ihre Bestimmungsorte gelangt. Seid aber sicher, es werden schon noch alle ankommen. Spätestens im neuen Jahr.

Und nun, wie jedes Jahr, ein paar Zahlen zu unserem Adventskalender: Es gab in den vergangenen 24 Tagen stolze 80 Preise zu gewinnen! Mit einem Gesamtwert von über 11’248.- SFr. bzw. 10138,- Euro haben sich die Elfen dieses Jahr mehr als übertroffen. So viele und so hochwertige Preise hatten wir noch nie zu verschenken.

Und nicht erst seit dem ersten Dezember standen die Adventselfen von PocketPC.ch unter Strom, denn schon im Vorfeld wurde viel geplant und koordiniert. Schliesslich geht so etwas wie ein Adventskalender nicht von alleine.

Die Teilnahmemöglichkeiten per Messeneger App, nämlich Telegram, Signal und Threema, die vergangenes Jahr neu dazu gekommen waren, mussten auch dieses mal wieder bespielt und gewartet werden. Auch das hat ganz gut geklappt, wenngleich mitunter Türchen schon mal doppelt angekündigt wurden. Der passive RSS Broadcaster für Signal und Threema ist halt auch noch immer nicht ganz bugfrei, aber dafür jetzt in einer Dev-Version open source.

Doch auch wenn nicht alles immer glatt lief und manche Preise zwei mal verlost werden mussten, war der Adventskalender aus unserer Sicht wieder ein voller Erfolg. Es macht jedes Jahr viel Spass, zumindest zu lesen, wie ihr euch freut, wenn wir die Gewinnbenachrichtigung verschickt haben. Hoffentlich hattet ihr auch viel Freude an unserem Adventskalender, auch wenn euch vielleicht nicht so viel Losglück beschieden war.

Hoffentlich hat es auch Spass gemacht, sich jeden Tag überraschen zu lassen und ein neues, virtuelles Türchen zu öffnen. Denn darum geht es bei unserem Adventskalender. Aus Suchmaschinensicht sind die Überschriften schrecklich und der Inhalt nicht einzigartig genug – kurzum: Es bringt uns eigentlich keine Reichweite Die Werbeeinnahmen für nicht-eingeloggte Seitenaufrufe sind entsprechend auch eher mau und die Buchhaltung schreit jedes Jahr zeter und mordio, wenn die Elfen die Portokasse saldieren.

Dennoch machen wir nun schon neun Jahre lang den Adventskalender für euch, die ihr unsere News und Testberichte im Magazin lest. Um euch etwas zurück zu geben, ein Lächeln über die Texte und Titel der Adventselfen auf eure Gesichter und in eure Herzen zu zaubern und, dieses Jahr stolze 80 mal, Menschen eine kleine oder vielleicht auch grosse Freude mit einem unserer Preise bereiten zu können. Darum geht es uns bei Weihnachten: Freude zu teilen.

Unsere PocketPC.ch-Adventselfen gehen, sobald das letzte Päkli verschickt ist, bald auch in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und freuen sich, das so viele dieses Jahr mit hoffentlich viel Spass und Freude am Adventskalender mitgemacht haben und wünschen allen Glücklichen viel Freude an den gewonnen Preisen.

PocketPC.ch wünscht euch allen fröhliche Feiertage, viel Ruhe, Freude und Entspannung zwischen den Jahren und vor allem – Gesundheit!

Bleibt uns gewogen