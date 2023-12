Advent, Advent: Elfen auf den Ohren

Lesedauer: 5 Minuten

Winzig, aber zĂ€her als je zuvor. Die Dime 3 von Skullcandy bieten ein schnittiges Design, einen tollen Sound und eine hochpreisige Technologie, die die ĂŒberteuerten Pods in Panik versetzt. Egal, ob die Elfen im Park shredden oder im Lift eine Runde drehst. Sie können sich auf eine ganztĂ€gige Akkulaufzeit, ganztĂ€gigen Komfort und einen umwerfenden Sound verlassen – und das alles in einem Ohrhörer, den man einfach lieben und nicht verlieren kann. Winzig, aber robuster als je zuvor.

NatĂŒrlich bieten die Skullcandy Dime 3 auch erstklassigen Sound. Drei voreingestellte EQ-Profile (Musik, BassverstĂ€rkung und Podcast) passen den Klang an die jeweiligen Inhalte perfekt an. Die bequeme, gerĂ€uschisolierende Passform blockiert HintergrundgerĂ€usche und zwei Clear Voice Smart Mikrofone sorgen mit Hilfe von kĂŒnstlicher Intelligenz dafĂŒr, dass man bei Anrufen laut und deutlich zu hören ist.

Die Dime 3 True Wireless In-Ears verbinden sich via Bluetooth 5.3 zu jedem Smartphone und wiegen insgesamt 34 Gramm. Die Ohrhörer weisen eine Impedanz von 16 Ohm auf und schaffen mit ihren 6 mm Treibern einen Schalldruckpegel von 104 dB in einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz.

Wie die Dime 3 von Skullcandy sind auch die Rail Mit Multipoint Pairing ausgestattet und können mit zwei GerĂ€ten gleichzeitig gekoppelt werden. Wenn also mal das Telefon klingelt, wĂ€hrend man auf dem Laptop einen Film ansehen will, wird die Verbindung automatisch umgeschaltet, damit man den Anruf annehmen kann. Rail verfĂŒgt ausserdem auch ĂŒber die innovative Tile-FunktionalitĂ€t.

Die Skullcandy Rail versprechen grossen, detaillierten Sound mit erstklassigen Treibern und ergonomisch geformten Ohrpolstern fĂŒr einen superbequemen, gerĂ€uschisolierenden Sitz. Personal Sound by Mimi passt den Klang an ds individuelle Gehör an und Clear Voice Smart Mic wiederum nutzen kĂŒnstliche Intelligenz, um die Stimme zu isolieren und HintergrundgerĂ€usche beim Telefonieren und fĂŒr Sprachnachrichten zu reduzieren.

Die Rail Earbuds sind mit Skull-iQ ausgestattet, einer leistungsstarken Technologie, die innovative Sprachfunktionen bietet und neue Upgrades ĂŒber die Skull-iQ App ermöglicht. Die freihĂ€ndige Sprachsteuerung ist in mehreren Sprachen verfĂŒgbar. Durch einfaches Starten einer Eingabeaufforderung mit “Hey Skullcandy…” können Media-Player gesteuert oder die Sprchassistenzprogramme wie Alexa und iHeart gestartet werden. Auch Spotify und die Kamera können per Skull-iQ Sprachsteuerung fernbedient werden.

