Advent, Advent: Ein Apfel auf dem bunten Teller

Neben Nüssen und Guetsli sind auf den Tellern der Adventselfen auch gerne Mandarinen und Äpfel zu finden. Nicht nur wegen der Vitamine, sondern auch für die Optik. So macht es auch gleich mehr her.

Mit dieser 3-in-1-Ladelösung in modernem Design können die Geräte auf eine ganz komfortable Art aufladen. Mit dem Belkin 3-in-1-Qi-Pad wird beispielsweise die Apple Watch Series 8 um 33 Prozent schneller aufgeladen und mit dem MagSafe-Ladepad werden auch alle iPhone 14- und iPhone 13-Modelle schnell und kabellos aufgeladen. Das moderne, minimalistische Design in flacher Form ermöglicht einen leichten Transport und passt gut in jede Umgebung.

Mit der Belkin iPhone-Halterung mit MagSafe befestigen die Elfen ihr iPhone dank des stabilen Metallhalters sicher an ihrem Mac-Desktop-Computer und MacBookPro. Auch am Monitor jeglicher Hersteller kann die Halterung problemlos angehängt werden. Mit der neuen Kamera-Übergabe-Funktion von macOS für FaceTime können die Adventselfen so etwa Inhalte aufzeichnen oder und Videokonferenzen abhalten.

Endlich kann die leistungsstarke Rückkamera des Apple iPhones einfach und bequem am Rechner genutzt werden, indem es mit diesem stylischen magnetischen Halter als Webcam eingesetzt wird. Der Halter von Belkin wurde so konstruiert, dass ein MagSafe kompatibles iPhone (ab iPhone 12) sicher an Mac-Desktop-Computern und anderen Bildschirmen befestigt werden kann. Dank der Kamera-Übergabe-Funktionen von macOS Ventura kann man damit streamen, ohne das Gerät festzuhalten. Der Halter ist das perfekte Zubehör für jeden Schreibtisch.

Sony WF-C700N In Ears in der Farbe Salbeigrün. Bild: Sony

Mit der einfachen Freisprechfunktion kann man sich zudem ungestört unterhalten. Dank eines hochwertigen integrierten Mikrofons funktioniert telefonieren so klar wie nie zuvor. Die Funktion der WF-C700N von Sony zur Unterdrückung von Windgeräuschen garantiert ausserdem selbst an windigen Tagen eine kristallklare Übertragung der Stimme.

Die Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) und der einzigartige Treiber von Sony geben Musik mit authentischen Stimmen und kräftigen Bässen wieder. Mithilfe der Equalizer-Einstellungen in der Sony Headphones Connect App kann man zudem die Musikwiedergabe ganz nach dem eigenen Geschmack anpassen. So sind die Sony Sony WF-C700N perfekt für unterschiedliche Musikgeschmäcker geeignet.

Damit auch ihr eure Musik und Telefonate mobil und kabellos in brillanter Qualität geniessen könnt, sind heute die Kopfhörer WF-C700N von Sony in der Farbe Salbeigrün ein mal im Türchen zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist der 07.12.2023 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das für das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes Einverständnis der Erziehungsberechtigten und ein kostenloses Konto bei PocketPC.ch, Signal oder Telegram sowie eine ggf. einmalig kostenpflichtige App bei Threema. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist insofern kostenfrei. Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst den den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Wer keinen Threema-Account besitzt, kann per E-Mail die im Impressum angegebenen Kontaktdaten am jeweiligen Tag teilnehmen. Hierzu ist der Username des Kontos bei PocketPC.ch sowie das Datum des jeweiligen Türchens anzugeben. Die bei PocketPC.ch hinterlegte E-Mailadresse ist hierfür zwingend zu verwenden. Pro E-Mail kann nur eine Teilnahme ausgelöst werden und sie muss vor Ende der Teilnahmefrist zugestellt werden. Sie ersetzt die Teilnahme via Threema. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Belegschaft von PocketPC.ch, den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Automatisierte Teilnahmen, auch über Gewinnspiel-Vereine oder ähnliches, ist nicht gestattet und führen zum Ausschluss von sämtlichen Gewinnspielen und Verlosungen auf PocketPC.ch bis auf Weiteres.



Eine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme erfolgt durch einen Kommentar unter diesem Artikel, sowie durch die Messenger Apps Threema, Signal und Telegram mittels Eintrag durch das Schlüsselwort "Türchen”. Für ersteres ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. Für die Messenger-Dienste ist ein entsprechendes, ggf. kostenpflichtiges Konto bei selbigen und ein kostenloses Abo des PocketPC.ch News-Channels auf dem jeweiligen Messenger-Dienst erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los nach Teilnahmeschluss. Alle Lose sind gleichberechtigt. D. h. es sind pro Person maximal vier Lose (via Kommentar, Threema, Signal und Telegram) möglich. Mehrfache Kommentare bzw. Abgabe des Schlüsselwortes "Türchen” in der jeweiligen App führen nicht zu einer weiteren Erhöhung der Gewinnchance. Die Teilnahme über die Apps Signal, Threema und Telegram ist im beta-Stadium und kann jederzeit und ohne Vorankündigung durch PocketPC.ch eingestellt werden.



Bei mehreren Preisen entscheidet das Los über die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch bzw. über die jeweilige Messenger-App informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen nach Benachrichtigung verfällt das Los und damit der Gewinn. Der Gewinn wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung übermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands per Post in Brief- oder Paketform weitergegeben werden dürfen. Bei digitalen Preisen erfolgt die Zustellung in der Regel per E-Mail. Auch diese muss ggf. an Dritte im Zuge der Gewinnzustellung weitergegeben werden. Die voran genannten Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von PocketPC.ch, bzw. der jeweiligen Messenger-Apps.