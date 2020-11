Advent, Advent: Driving home for IT-Support

Doch dieses Jahr wird wegen SarS-CoV-2 COVID-19 the Virus formerly known as Corona bekanntermassen alles für viele von uns ganz anders. Manche können ihre Lieben und Verwandten gar nicht erst besuchen. Andere erst nach den Weihnachtsfeiertagen. Trotzdem haben viele Ferien. Oder, und die Elfen wünschen, dass euch das nicht betrifft, Quarantäne. So oder so sind wir enorm viel mehr zuhause, und da beschäftigen sich auch viele mit ihren Gadgets und Smartphones. Klar, dass da die Zeit der Fragen an euch wieder heran naht. Wie hiess es einst im Lied von Feuer und Eis? Winter is coming – questions arise!

Ihr kennt das bestimmt aus den vergangenen Jahren: Kaum ist man bei der lieben Verwandtschaft angekommen, schon soll man sich allerlei Smartphones, Tablets und Computer “mal nur eben schnell” anschauen. Hier will die Lieblings-Daddel-App nicht so, wie geglaubt wird, dass sie soll, da hat Oma “das Internet gelöscht” und beim Festessen soll man Kaufberatung für die nächste Technik-Ausstattung zum Besten geben. Diese, nennen wir es, Jobs, der Admin- und Expertise-Wider-Willen kennen auch unsere Adventselfen nur zu Genüge.

Über Threema selbst sind nicht mehr viele Worte nötig, dachten sich die Elfen. Aber für alle, die davon noch nicht gehört haben sollten: Der Schweizer Instant-Messenging-Dienst ist von Anfang an auf Datenschutz und Datenvermeidung ausgelegt worden und unlängst hat Threema seinen Quellcode öffentlich gemacht. Immer wieder bestätigen externe Audits die exzellente Sicherheit des Dienstes und seiner Apps.

Threema ist so konzipiert, dass keine digitalen Spuren hinterlassen werden und die gesamte Kommunikation ist immer vollständig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Kein optionaler Privater Chat wie bei anderen Diensten und es sind auch keine Hintertürchen im Code möglich. Threema bietet garantierte Privatsphäre und beste Verschlüsselung. Dazu wird Threema ständig weiterentwickelt.

Zudem ist das Chatten und Versenden von Dateien auch anonym möglich. Es ist keine Handynummer erforderlich, da man beim Einrichten der App eine zufällige Threema-ID generiert. Die Verknüpfung mit einer Handynummer oder E-Mail-Adresse ist optional. Ganz anders als bei Signal, Telegram oder WhatsApp.

So oder so werden von Threema keine Nutzerdaten erhoben und keine Werbung eingeblendet oder Verkehrs- oder Metadaten für Werbung genutzt. Threema ist 100 Prozent Swiss Made und DSGVO-konform. Die Server des Schweizer Unternehmens, stehen, wie unsere übrigens, in der Schweiz. Threema betreibt von Softwareentwicklung bis hin zum Support erfolgt alles im eigenen Hause. Der Dienst ist vollständig DSGVO-konform. Mit Threema Work gibt es zudem attraktive Business-Angebote von Threema .

Die Threema App ist immer werbefrei und nur als Bezahl-Version erhältlich, ohne Abo und Stolperfallen. Sie kostet 3,69 Euro bzw. 3.99 SFr. und ist neben den jeweiligen App Stores auch direkt im Threema Shop erhältlich.

Damit auch ihr in Zukunft mit Oma, Onkel, Eltern und Geschwistern verschlüsselt chatten, Video- und Sprachtelefonieren könnt, verlosen die Adventselfen heute drei mal sieben Threema-Lizenzen in Form von Promo-Codes im Wert von jeweils 25,83 Euro bzw, 27.93 SFr. Endlich Threema für die ganze Mischpoke!

Neue Teilnahmemöglichkeiten: Per Threema, Signal und Telegram!

Um eines drei Threema-Septette zu gewinnen, müsst ihr nichts weiter tun, als diesen Beitrag zu kommentieren. Doch Moment? Hatten nicht die Techie-Elfen eine Überraschung versprochen? Genau!

Zusätzlich zur Teilnahme mittels Kommentar dürft ihr bei dem diesjährigen Adventskalender erstmalig eure Gewinnchancen erhöhen, indem ihr unsere brandneuen News-Channel via Threema, Signal und Telegram nutzt! Dazu müsst ihr zunächst in einer der Messenger-Apps wie in dem Artikel erwähnt ein kostenloses Abo starten. Von da an werden euch nicht nur die neuen Türchen jeweils auch per Benachrichtigung und in der Messenger-App angezeigt, ihr könnt dort auch bequem jeweils nochmal mit dem Schlüsselwort “Türchen” mit machen! In Signal und Threema erfolgt dies direkt im News-Channel, der ja technisch gesehen ein End-zu-End-verschlüsselter Chat mit unserer Software dar stellt, dies das Öffnen des Adventskalender-Türchens entsprechend bestätigt. Nur bei Telegram müsst ihr mit dem Bot @PocketPC_Bot sprechen, der leider (noch) peinlich stumm bleibt.

So könnt ihr euch dieses Jahr erstmals bis zu vier Gewinnchancen pro Türchen (via Kommentar, Threema, Signal und Telegram) sichern. Bitte beachtet aber nicht nur die Datenschutzbestimmungen der Messenger-Apps, sondern auch, dass unsere Messenger-Dienst-Anbindung derzeit noch als Betaversion einzustufen ist. Auch wenn eure Daten dort sicher sind, kann der Dienst jederzeit unvorhergesehen ausfallen. Die Elfen garantieren euch keine Teilnahmemöglichkeit, auch nicht die via Kommentarfunktion.