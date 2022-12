Advent, Advent: The Season for Joy and Gaming

Die Sitzmöbel von Gamewarez sind für lange Gaming-Sessions wie an diesem Wochenende bestens geeignet! Nicht nur sind die Sitzsäcke mit einer besonders bequemen Füllung ausgestattet, die sich optimal an euch anschmiegt. Sie sind zudem auch mit einer hohen Lehne perfekt für Entspannung zwischen den actionreichen Szenen im Spielgeschehen gebaut und bieten in der seitlichen Tasche genug Platz für euer Zubehör.

Manche von euch werden die Feiertage zum ausgiebigen Zocken nutzen wollen. Egal ob auf dem Tablet, dem Smartphone, dem PC oder der Konsole. Videospiele sind nicht nur in allen Altersklassen immer beliebter, sie sind auch längst Kulturgut geworden. Doch sitzt ihr dabei auch gemütlich und habt dennoch vom Getränk bis zum Headset und dem Controller alles griffbereit? Die Adventselfen auf jeden Fall!

Die Elfen sind komplett am Durchdrehen. Noch zwei mal Schlafen bis Weihnachten! Endlich in Ruhe spielen, entspannen und Guzzi essen bis spät nachts. Dazu braucht es das richtige Equipment.

Damit ihr auch in Zukunft bequem fläzen und zocken könnt, verlosen wir heute einen GAMEWAREZ Alpha Series Sitzsack in der Variante Black Hurricane im Wert von 99.90 SFr. bzw. Euro.

Die Alpha Series von Gamewarez gibt es in den Farben Blue, Black und Grey für jeweils 69,90 Euro bzw. SFr. zu kaufen. Zudem sind die Varianten Black Hurricane und Grey Hurricane für 99,90 Euro bzw. SFr. in eleganter Kunstlederoptik inspiriert vom Design der Sportwagen-Sitze. Die Oberfläche der Sitzsäcke besteht aus geschmeidigem Kunstleder und verleiht dem Wohnzimmer pures Gran Turismo-Flair.

Sitzsäcke von Gamewarez durften wir bereits ausgiebig testen und verlosen: Zunächst die Classic Series und der konvertierbaren Morph sowie die Reihe für den günstigen Einstieg namens Alpha Series . Auch diese lässt keine Wünsche in Sachen Komfort und Langlebigkeit. Die Alpha Sitzsäcke von Gamewarez sind 90 x 65 x 80 cm gross und somit etwas voluminöser als ein handelsüblicher Gaming-Stuhl. Er ist als Einstiegs-Sitzsack nur minimal kleiner und leichter als die Classic-Reihe und hat keine Kopfhörerschlaufe auf der linken Seite.

GAMEWAREZ Kissen “Born to Game”. Bild: Gamewarez

Damit nicht genug. Weil die Kissen so cool sind, gibt es gleich ein zweites oben drauf!

Die Adventselfen verlosen heute das Gaming-Kissen “Born to Game” in der Farbe Rot im Wert von 16,90 Euro bzw. SFr. von Gamewarez.

Die kuscheligen Gamewarez-Kissen gibt es mit zehn verschiedenen Slogans für jeweils 16,90 Euro bzw. SFr. in Rot und in Schwarz zu kaufen.

Es gibt heute ein Gaming-Kissen von Gamewarez mit dem Spruch “Headshot – Voll ins Knie” in der Farbe Rot im Wert von 16,90 Euro bzw. SFr. zu gewinnen.

Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories erweckt die beliebten Schleich-Pferde erneut zum Leben und bringt viele neue Abenteuer und Aufgaben mit sich. So können die Elfen noch tiefer in die Welt von HORSE CLUB eintauchen und vieles für sich entdecken. Zahlreiche Aufgaben gilt es zu bewältigen und Rätsel auf dem Pferdehof zu lösen.

Video: Wild River Games

In dem detaillierten Dorf Hazelwood warten auf dich und die vier Freundinnen Hannah, Lisa, Sarah und Sofia neue Missionen und Aufgaben, wie beispielsweise die Teilnahme an einem Fotowettbewerb. Zudem muss man natürlich sein Können hoch zu Ross in verschiedenen Reitdisziplinen und Turnieren unter Beweis stellen, etwa im Western-, Dressur- und Springreiten.

Um den Traum vom eigenen Pferd noch individueller zu gestalten, können nicht nur der eigene Spielfigur, sondern auch die Pferde nach eigenen Wünschen angepasst werden. Mit über hundert freischaltbaren Kleidungsstücken und Verschönerungen können fast alle den ganz eigenen Style finden.

Ein eigener Screenshot-Modus mit verschiedenen Filtern und anderen Bildbearbeitungsmöglichkeiten hilft dabei, das perfekte Bild in Szene zu setzen und kreative Looks anschliessend festzuhalten.

Das Pferde-Spiel Horse Club Adventures 2 kommt mit komplett vertonten Texten auf Deutsch und einem Original-Soundtrack von Winifred Phillips.

Die Elfen verlosen das Spiel Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories mit einer Altersfreigabe nach PEGI ab 3 Jahren und USK ab 0 Jahren im Wert von 29,99 Euro bzw. SFr. jeweils einmal für die PS4 und PS5 und einmal für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 SFr. bzw. 56.- SFr. im heutigen 23. Türchen.

Winter Games 2023 für PS4, PS5 und Nintendo Switch

Auch wenn gerade erst die FIFA Fussballweltmeisterschaft zu Ende gegangen ist, sind wir ja eigentlich mitten in der Wintersport-Saison. Damit das Warten auf die nächsten Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand nicht so lange ausfällt, gibt es auch zu vielen Wintersportarten passende Videospiele.

Die Winter Games 2023 von Wild River Games warten mit gleich zehn packenden Disziplinen auf.