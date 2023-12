Advent, Advent: Beam me up, Rudolph von Adventskalender

Lesedauer: 6 Minuten

Sonos Beam (Gen. 2). Bild: Sonos

Die neue Generation der Sonos Beam begeistert mit kompaktem Design, das sich perfekt in jedes Zuhause einfügt und mit ganz neuen Möglichkeiten, den Sound aller Lieblingsinhalte zu entdecken. Dank der Unterstützung von Dolby Atmos werden wir in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt, so dass man beispielsweise die Flugzeuge über sich hinwegfliegen hört, Schritte im Raum wahrnehmen oder die Musik um sich herum spüren kann. Mit mehr Rechenleistung und neu entwickelten Phased Speaker Arrays steuert und lokalisiert die Beam den Klang im Raum und sorgt so für ein lebensechtes Erlebnis für Fernsehen, Musik, Gaming und mehr. ‎Sonos Preis: Kostenlos+ Sonos Preis: Kostenlos Die Steuerung der Beam erfolgt wahlweise über die Sonos App, die beiden Sprachassistenzprogramme Google Assistant und Amazon Alexa, Touch Control direkt am Gerät, die TV-Fernbedienung und vieles mehr. Den besten Weihnachtssound bekommen die Sonos User über den hauseigenen Radio Streaming-Dienst Sonos Radio, der stimmungsvolle Songs und die schönsten Weihnachtshits auf mehreren handkuratierten Sendern bereithält. Weitere Informationen dazu gibt es auf https://holiday.sonos.com Zudem gibt es drei Monate lang kostenlos Apple Music mit über 100 Millionen Songs ohne Werbung. Für alle Geräte und mit raumfüllenden Sound mit 3D-Audio.

Video: Sonos Ein um 40 Prozent schnellerer ARM A-53 Cortex mit 1.4 GHz in der Sonos Beam der 2. Generation ermöglicht für eine Soundbar dieser Grösse eindrucksvollen Sound und schafft zwei neue Audiowege für eine virtuelle Surround Sound Experience. Dazu kommen 1 GB RAM und 4 GB Speicherplatz. Und auch aussen ist die Beam verbessert worden. Die neue, präzise perforierte Front macht das Design noch eleganter und fügt sich nahtlos in jedes Zuhause ein, egal ob die Beam auf dem TV-Möbel steht, an die Wand oder an den Fernseher montiert wird. Beeindruckender, raumfüllender Sound Jede Szene noch intensiver erleben dank 3D Audio. Die fortgeschrittene Soundverarbeitung der Sonos Beam erstellt Phantom-Höhenkanäle in Dolby Atmos für eine mehrdimensionale Klangbühne. So fühlt es sich an, als würde ein Flugzeug direkt über dich hinweg fliegen, jemand durch deinen Raum laufen und Musik umgibt dich von allen Seiten. Für Dolby Atmos wird ein entsprechend kompatibler Dienst benötigt. Heimkino-Inhalte profitieren mit Dolby Atmos bei einem kompatiblen Fernseher und einer HDMI-eARC- oder HDMI-ARC-Verbindung. Kristallklare Dialoge und Steaming der Extraklasse Die Beam wurde mithilfe von Oscar-prämierten Toningenieuren speziell abgestimmt, sodass man Dialogen immer folgen kann und kein einziges Wort verpasst. Optional kann zusätzlich die Sprachverbesserung in der Sonos App aktiviert werden, um Dialoge zu optimieren, wenn geflüstert wird oder es lautstark zur Sache geht. ‎Sonos Preis: Kostenlos+ Sonos Preis: Kostenlos Die Elfen streamen alle ihre Lieblingsdienste mit detailreichem Stereo Sound und erleben dank hochauflösender Formate, einschliesslich Dolby Atmos, noch mehr Dimensionen der Songs als je zuvor. Und Apple AirPlay2 ist natürlich ebenso mit an Bord wie Sonos Radio und DLNA/UPnP. Einzigartige Soundqualität bei geringer Lautstärke Bei jeder Lautstärke raumfüllenden, perfekt ausbalancierten Sound geniessen die Elfen mit der Sonos Beam. Wenn sie fernsehen möchten, ohne andere zu stören, aktivieren sie einfach den Nachtmodus in der App, um die Intensität lauter Soundeffekte zu reduzieren und die leiseren zu verstärken. Das TV-Erlebnis ist weiterhin exzellent, nur wummern die Bässe nicht so durch die Räume. Schnell und flexibel aufgebaut Mit nur zwei Kabeln und der schrittweisen Anleitung in der Sonos App dauert es nach dem Auspacken nur wenige Minuten, bis die Sound Experience der Sonos Beam bereit steht und perfekt auf den Raum abgestimmt ist. Trueplay Tuning analysiert mithilfe der Mikrofone eines iOS Geräts die einzigartige Akustik des Raums und optimiert die Equalizer des Speakers vollautomatisch und KI-gestützt. Dadurch hört man die eigenen Inhalte jederzeit in überragender Qualität. Natürlich können zur Sonos Beam (Gen. 2) auch jederzeit ein Subwoofer und ein Paar Surround Speaker hinzugefügt werden, um noch beeindruckenderen Sound zu geniessen. Sonos Produkte lassen sich schnell und einfach über WLAN verbinden und so zu einem individuellen Sound System kombinieren. Identische Speaker können für satten Stereo Sound kombiniert werden, ein Surround Sound System für das Heimkino erstellt werden und wer in jedem Raum Sonos Speaker aufstellt, seine Musik und auch Filme noch intensiver geniessen. Klein aber Oho Die Sonos Beam (Gen 2) misst 651 x 100 x 68 mm und wiegt gerade mal 2.88 kg. Sie ist in dezentem Schwarz und unauffälligem Weiss erhältlich, verfügt neben IEEE 802.11b/g/n WLAN im 2.4 GHz-Frequenzband über einen 100 mbit Ethernet-LAN-Anschluss sowie einen HDMI eARC Eingang. Falls der Fernseher nur einen optischen Ausgang hat, ist ein passender Adapter von Sonos gleich im Lieferumfang enthalten. Angebot Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Schwarz) Angebot Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß) Die Sonos Beam (Gen 2) gibt es für 549.- SFr. bzw. Euro zu kaufen und heute ein mal zu gewinnen. Wie immer könnt ihr euer Los in den Feuerkelch werfen, indem ihr diesen Beitrag kommentiert oder per Messenger das Türchen öffnet.